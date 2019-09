Gefühlte Minuten, nachdem ein Celebrity ein Baby auf die Welt gebracht hat, wimmelt es in den Sozialen Medien, in Onlinemagazinen und Klatschzeitschriften nur so von Artikeln und Beiträgen zum Thema Post-Baby-Body. Wir werden mit Fotos bombardiert, wie ein postnataler Körper aussehen soll: elegant, straff und dehnungsstreifenfrei. Doch die Realität ist oft eine andere.