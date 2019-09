Dr. med. Marsden Wagner, Kinderepidemiologe und Geschäftsführer der WHO zu der Zeit, als die Studie veröffentlicht wurde, hat wahrscheinlich mehr als jeder andere dazu beigetragen, dass die Quote von 15% an Kaiserschnitten als Ideal gesetzt wurde. In einem Artikel von 2007, an dem auch Wagner mitschrieb, ist allerdings explizit die Rede davon, dass die Quote für Kaiserschnitte ohne jegliche Beweisführung 1985 festgelegt wurde. Im gleichen Artikel wird angeführt, dass es nur zwei Länder auf der Welt gibt, die sowohl eine Rate von unter 15% an Kaiserschnitten, als auch niedrige Sterblichkeitsraten bei Müttern und Neugeborenen haben. Diese beiden Länder sind Kroatien (14%) und Kuwait (12%). Keines der beiden Länder ist bekannt für ihre Fehlerfreiheit bei Gesundheitsstatistiken. Im Gegensatz dazu sieht sich jedes andere Land der Welt mit einer Rate an Kaiserschnitten unter 15% mit unglaublich hohen Sterberaten bei Müttern und Neugeborenen konfrontiert.