Schwitzen am Po: Tipps für mehr Komfort im Sommer & beim Sport

Was die Anwendung an sich angeht, empfiehlt Glaser, Sprays (wie das von Odaban ) auf ein Wattepad zu sprühen und damit dann auf dem Gesäß aufzutragen – und zwar am besten abends nach dem Duschen, wenn dein Po sauber und richtig trocken ist. Dann kann es über Nacht einziehen, wenn du nicht schwitzt, und dir am nächsten Tag Schutz bieten. Direkt auf die Haut solltest du es besser nicht sprühen – sonst gelangt noch etwas von dem Produkt auf die extrem empfindliche Haut deiner Genitalien.