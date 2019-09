Nora Tschirner im Interview: „Meine Körpermaße sind nur meine Hülle“

Ich habe in meinem Leben niemals ernsthaft gedatet, nach dem klassischen Prozedere. Aber auch in diesem Zusammenhang habe ich schon früh gemerkt, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Ich bin ein großer Freund von Effizienz; eher früher als später würde man mich ja sowieso ohne Make-up und tolle Klamotten sehen. Um das abzukürzen, würde ich nicht mega -aufgehübscht zum ersten Date gehen. Irgendeine Verkleidung aufrecht zu erhalten, wäre mir viel zu anstrengend. Mit anderen Worten: Ich hatte schon früh das Bedürfnis, mich anderen so zuzumuten, wie ich tatsächlich bin. In allen Facetten. Es ist immer besser, gleich von Anfang an alles auf den Tisch zu bringen, statt darauf zu warten, dass es einem in spätestens vier Monaten um die Ohren fliegt. Trotzdem gab es Situationen, in denen ich diesen Beauty-Druck gespürt habe. Auf Roten Teppichen zum Beispiel. Ich habe gemerkt, dass ich keinen Bock mehr darauf hatte. Mittlerweile habe ich für mich einen Weg gefunden, diese Events ab und an als eine Art herrlich unterhaltsamen Zirkus zu betrachten.