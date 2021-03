Pour ce qui est de son expérience de la pandémie, The Drag Therapist a réalisé ce qu'elle aime exactement dans cette approche relationnelle. Dans sa vie personnelle, elle a pratiqué le polyamour en solo et l'anarchie relationnelle, et dit se sentir plus aimée et soutenue que jamais. "Je me sens libre d'être ma propre personne et je ne ressens aucune pression dans mes relations. Je sais que nous sommes vraiment engagés les uns envers les autres pour la seule raison de vouloir soutenir le développement, l'indépendance, l'autonomie et l'expression de chacun", dit-elle. De ce fait, elle a réalisé que le nombre de personnes auxquelles elle peut s'adresser et demander de l'aide s'est considérablement multiplié. Le fait de pouvoir être sincère et vulnérable avec toutes les personnes avec lesquelles elle a une relation intime, qu'il s'agisse de relations plus occasionnelles, de friends with benefits ou de ses partenaires romantiques, sans avoir à réserver ce genre d'amour et d'attention à ses partenaires "sérieux", a été pour elle une évolution constante.