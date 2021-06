5 femmes queer partagent leurs rendez-vous les plus romantiques

C'est peut-être parce que les femmes sont conditionnées pour être plus attentives et attentionnées, ou parce que les relations queer sont libérées des rôles sexuels limitatifs qui déterminent qui doit faire quoi. Une relation queer commence sur un pied d'égalité et il peut être plus facile de trouver des intérêts communs. J'ai donc décidé de contacter d'autres femmes queer pour leur demander quelles étaient leurs meilleures expériences de date. Que vous soyez célibataire et que vous en ayez assez d'aller toujours au même genre de rendez-vous sur Tinder ou que vous vouliez vous inspirer de ce que vous pouvez faire avec votre partenaire de longue date, voici ce qu'elles avaient à dire.