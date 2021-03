Les raisons sont un peu plus difficiles à cerner. Il existe plusieurs théories. D'après un article de Bustle , cela pourrait trouver son origine dans les forces combinées de l'hétérosexisme et de la lesbophobie intériorisée. Le Dr Lauren Costine explique : "Nous vivons dans une société qui rabâche à toutes les femmes que le fait d'être en couple est l'un des objectifs les plus importants dans la vie, sinon le plus important. Combinez ces deux facteurs avec la faible estime de soi causée par la lesbophobie intériorisée, et vous avez la recette parfaite pour cette inclinaison à l'engagement". Une autre théorie est que deux femmes produisent automatiquement deux fois plus d'ocytocine - appelée familièrement "hormone de l'amour" - ce qui nous encouragerait à nous attacher beaucoup plus rapidement. Ces affirmations sont pour le moins douteuses, notamment parce qu'elles reposent sur une vision cis-centrée des relations, mais aussi parce que les affirmations concernant l'ocytocine, plus largement, proviennent d'études réalisées sur des rongeurs, et non des humains, et ont été utilisées pour promouvoir des idées conservatrices anti-ivg et basées sur l'abstinence