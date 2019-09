Les émotions sont ce qui nous rend humain·e. Toutes les émotions. On ne peut pas se contenter de regarder des comédies romantiques et autres films d’action. Le bonheur, c’est bien, mais on a aussi besoin de notre petite dose de tristesse de temps en temps. Alors sortez vos mouchoirs et installez-vous pour une séance films mélancoliques. Le but n'est pas de s’apitoyer sur son sort, mais plutôt de se laisser emporter par une histoire capturant l’essence de l’humanité, avec ses hauts et ses bas. Un bon film dramatique frappe là où ça fait mal, que ce soit l'amour maudit de Call Me By Your Name , ou le sentiment d’injustice que l’on éprouve en regardant Fruitvale Station. Si ces films ne vous font pas pleurer comme une madeleine, on ne sait pas quoi vous dire.