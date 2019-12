Laut Verfechtern von Klarträumen ist möglich, zu lernen, die eigenen Träume zu manipulieren. Dafür musst du im Traum realisieren, dass du träumst und dann kannst du deine nächtlichen Handlungen im Dämmerzustand kontrollieren. Wenn Klartraum ein ganz neuer Begriff für dich ist, fange mit deinen Händen an, rät Robert Waggoner , Präsident der International Association for the Study of Dreams und Autor des Buchs Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self . Schau dir bevor du einschläfst deine Hände an und sag dir selbst immer und immer wieder: „Wenn ich im Schlaf meine Hände sehe, wird mir bewusst, ich träume“.