5 huiles essentielles apaisantes pour lutter contre les moments de blues

Si vous êtes dans votre période "bien-être", vous savez déjà qu'il existe des cristaux contre l'énergie négative . Il n'est donc pas étonnant que certaines huiles essentielles soient aussi particulièrement utiles et ce, à différentes périodes de l'année. En ce qui concerne l'hiver, vous pouvez probablement deviner le genre de bienfaits que vous souhaitez obtenir avec une huile essentielle. Vu le chaos de cette année 2020 et les semaines (mois... ?) potentiellement sombres et mornes qui vont suivre, nous pourrions certainement utiliser certaines variétés qui aident à stimuler la relaxation, la clarté et la positivité.