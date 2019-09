On a fini par me remettre l’extenseur dans le sein droit, et on a pu reprendre la procédure jusqu’à ce mon corps soit en mesure de recevoir des implants. Ma toute première opération a eu lieu en juillet 2014. La dernière, en février 2015. Autant dire que ça a été une expérience longue et éprouvante. Il y a eu des moments où je me sentais complètement impuissante. Je ne savais pas combien de temps tout ça allait durer, ni à quoi je ressemblerai après...C’est un peu comme si on vous demandait de retenir votre respiration et foncer tête baissée dans quelque chose sur lequel vous n’avez aucun contrôle. Il n’y a plus qu’à espérer que tout se passe bien. Je dois dire que j’ai vraiment eu de la chance avec mon employeur. J’ai pu prendre des congés maladie sur plusieurs semaines, on m’a laissé travailler depuis chez moi et puis j’avais aussi une manager avec qui je me sentais à l’aise pour parler de ça. Elle a vraiment tout fait pour que je traverse cette épreuve le plus facilement possible. Je pense que j’ai eu plus de chance que la plupart des gens à ce niveau-là. Même chose avec mon assurance : elle a couvert plus de 80% de mes frais, y compris la chirurgie réparatrice et donc la pose d’implants mammaires.