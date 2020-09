J’ai testé l’hypnose par FaceTime pour calmer mon anxiété

Je n'ai pas vu passer la séance de 20 minutes. Kalley m'a demandé de me visualiser en train de descendre un escalier toujours plus bas, jusqu'à ce que j'atteigne un ascenseur qui me guidait à travers une hypnose méditative. En réalité, lorsque Kalley m'en a sorti - en disant "ouvrez les yeux" - je me suis demandé si je ne m'étais pas tout simplement endormie ; je me sentais reposée. "Vous avez été incroyable", m'a dit Kalley. "J'ai vu vos yeux bouger." Elle m'a dit qu'il était possible que je remarque certains changements immédiatement, mais qu'elle avait aussi planté des "graines" dans mon inconscient qui se révéleraient plus tard, ou avec des séances répétées.