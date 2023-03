Dein Monatshoroskop im März – So stehen die Sterne diesen Monat

In der Astrologie beginnt das neue Jahr erst mit der Widder -Saison – und diese erwartet uns in ein paar Wochen, am 21. März.Der März ist dieses Jahr ein entscheidender Monat, da der Saturn – der Planet der Verantwortung – am 7. März das Sternbild Wassermann verlässt, in dem er zweieinhalb Jahre verweilte. Stattdessen erreicht er nun das Sternzeichen Fische, das letzte im Tierkreis . Am selben Tag steht der Vollmond im Sternbild Jungfrau.Am 23. März – zwei Tage nach Beginn des astrologischen Neujahrs – erreicht Pluto, der Planet der Transformation, wiederum den Wassermann. Zuvor verbrachte er ganze 14 Jahre im Steinbock. Dieser Transit begleitet uns noch bis Juni, wenn der Pluto rückläufig erneut in den Steinbock einzieht.In diesem Monat überkommt alle Sternzeichen das Gefühl, ihr Leben verändere sich – sowohl auf persönlicher als auch kollektiver Ebene. Der Eindruck täuscht nicht: Natürlich ist unser Leben und unser Inneres immer im Wandel, doch können sich diese Veränderungen durch bestimmte astrologische Transite besonders bedeutsam anfühlen.Die Bewegungen von Saturn und Pluto könnten dazu führen, dass revolutionäre Bemühungen in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnen – und auch auf persönlicher Ebene bemerkst du diesen Auftrieb. Genieß den frischen Wind, den dir das astrologische Neujahr beschert, und schaue voller Neugier alldem entgegen, was dich dort erwartet.