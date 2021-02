"Le truc avec Chatroulette, c'est qu'il n'y a pas de pseudo et que tout est complètement anonyme et aléatoire, alors je me suis dit, et merde, comment je vais le trouver ? J'ai décidé de continuer à aller sur le site pour voir si on était à nouveau connectés, et voilà que 20 minutes plus tard, nous nous retrouvions par écrans interposés. Il m'a demandé mon Facebook et mon Skype et m'a dit qu'il aimerait rester en contact. On a échangé en ligne pendant deux mois, puis il m'a dit qu'il allait venir me voir en Californie. J'étais hésitante, mais je lui avais parlé sur Skype et je savais que ce n'était pas un catfish. Je vivais aussi avec deux gars à l'époque, et ils m'ont dit : "S'il est chelou, on te couvre, ne t'inquiète pas". Alors il est venu me rendre visite, et c'était génial. Nous sommes ensemble depuis. C'était il y a dix ans. On a eu une relation à distance pendant deux ans, et puis il a trouvé du boulot en Californie pendant un an. Quand son visa est arrivé à expiration, il m'a demandé ce que je pensais de venir en France. Je lui ai répondu : Carrément ! Nous nous sommes mariés et j'ai fait mes valises pour m'installer en France avec lui. C'était probablement trois ans après le début de notre relation. Puis, six ans plus tard, nous avons eu notre fille". - Jessi, 33 ans