5 Männer, 5 Lügen: Alle meine Dates verheimlichten mir ihre Freundinnen

Ein weiteres Beispiel: Wir lernten uns in einem Café kennen, saßen einen Nachmittag nebeneinander an unseren Laptops. Ein paar Blicke, ein Lächeln, ein kurzer Small-Talk. Schnell war klar, dass die Chemie stimmte. Also verabredeten wir uns. Ich hatte direkt Schmetterlinge im Bauch. Manchmal ist das eben so. Doch wenn er mir heute unverfängliche Nachrichten á la "Was treibst du so?" schreibt, könnte ich in einen imaginären Boxsack schlagen. Warum? Auch Mister Charming aus dem Café hat eine Freundin! Das habe ich aber nicht von ihm, sondern dank meines Social-Media-Stalkings herausgefunden. Verliebte Pärchenfotos, gemeinsame Urlaube - die Sache war glasklar. Warum er mir nichts von seinem privaten Glück erzählt hat? Gute Frage. Als Single ist es schon schwer genug, Dating-Partner zu finden, mit denen man sich "mehr" vorstellen kann. Aber wenn das in Zukunft bedeutet, dass ich bei jedem potenziellen Flirt erstmal einen Background-Check machen muss, geht das definitiv zu weit. Das versaut nicht nur das Grundvertrauen, sondern macht auch einfach keinen Spaß. Also, Jungs (und Mädels): Wenn ihr in einer Beziehung seid, dann bleibt dabei. Wenn ihr in einer unglücklichen Beziehung seid, dann macht entweder Schluss oder arbeitet daran. Wenn ihr in einer offenen Beziehung seid, dann sagt das bitte. Mit Ehrlichkeit kann jeder Mensch umgehen und so haben wenigstens beide Parteien die Wahl, ob sie Lust auf das Spielchen haben. Es gibt einfach nichts Blöderes, als Zeit, Gefühle und Gedanken an eine Person zu verschwenden, die dich nur zum eigenen Ego-Push oder Zeitvertreib benutzt (oder für was auch immer). Deshalb: Hört auf, euch mit mir zu verabreden, wenn ihr in einer Beziehung seid! Danke.