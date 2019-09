Was ich mir von der Aufräumaktion erhoffe? Eine saubere, gut organisierte Küche, in der ich mich gern aufhalte und endlich wieder häufiger koche. Das fiel in letzter Zeit nämlich häufiger unter den Tisch und auf die Dauer wird Take-out nicht nur langweilig, sondern auch teuer (ganz abgesehen von der Müllproduktion). Also mach ich mich jetzt ran an den Putzlappen, kremple die Ärmel hoch und versuche, Marie (und Mama) stolz zu machen.