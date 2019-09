Für manche ist essen eine spirituelle Erfahrung und der Kühlschrank eine heilige Stätte. Einen Blick ins Innere dieses intimen Orts gleicht also einem Blick in die Tiefen der Seele. Er gibt nicht nur Aufschluss darüber, welchen Sojajogurt jemand am liebsten isst, sondern spiegelt die Persönlichkeit wider. Okay, ich drifte ins Hippy-Dippy-Land ab, aber mal im Ernst: Man sagt ja nicht umsonst „Du bist, was du isst“. Und deswegen sind wir auch neugierig, was sich in den Kühlschränken der Celebritys so versteckt.