Große Brüste werden in der Popkultur oft noch mehr sexualisiert als kleine. Sie werden als erotisch und ultimativ pornografisch dargestellt. In der High Fashion wiederum werden sie kaum anerkannt. Wie viele Frauen mit großen Brüsten seht ihr regelmäßig auf den Catwalks der Fashion Weeks? Oder in High End Boutiquen? Wie viele Cocktailkleider tragen mehr als ein D-Körbchen? Die Antwort lautet: wenige bis gar keine.



Ich habe wirklich große Brüste und trage eine 70GG. Letzte Woche war ich auf einem Fashionevent – ganz ohne Unterwäsche. Und ich meine wirklich kein bisschen Unterwäsche. Es gab schrille Lichter, Laser, all das und noch mehr. Sämtliche Möglichkeiten also, um mein Geheimnis zu lüften. Ob es wirklich jemand bemerkt hat, weiß ich nicht. Ich kann allerdings sagen, dass das Gefühl von Nacktheit unfassbar befreiend war.



Mein Körper hat mit der Entwicklung nicht auf sich warten lassen. Während meine Freundinnen alle noch Sport-BHs tragen konnten, musste ich mich sehr früh an breite, unschöne BH-Träger gewöhnen. Dazu kommt, dass meine Hautfarbe sehr dunkel ist und keine der Farben so richtig passen wollte. Und dann fingen all die anderen Fragen an, ‚Warum sind meine Brüste so groß?‘, ‚Warum sehen ihre Brüste so anders aus?‘, ‚Warum kann sie so etwas tragen, aber ich nicht?‘.