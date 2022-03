Wie sicher sind Online-Dermatologie-Dienste?

Vor nicht allzu langer Zeit meldete sich auch die Refinery29-Wellness-Redakteurin Sadhbh bei einem solchen Online-Service an, in der Hoffnung, damit ihre Akne besiegen zu können. Ihr wurden Tretinoin und Antibiotika verschrieben. Obwohl sie sich einige Monate lang strikt an die Anweisungen hielt, stellte sie keine Verbesserung fest. „Meine Haut hatte eine Überreaktion. Ich bekam noch mehr Pickel, und die Antibiotika sorgten für Verdauungsprobleme“, erzählt Sadhbh, die Probiotika einnehmen musste, um die unangenehmen Nebenwirkungen zu besänftigen. „Ich verstehe ja den Wunsch, Dermatologie durch solche Dienste leichter zugänglich zu machen. Rückblickend denke ich aber, dass das niemals für alle funktionieren könnte, weil unsere Hautprobleme so komplex sein können“, meint sie. „Ich selbst bin vom polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS) und einer Zwangsstörung betroffen. Deswegen ist meine Akne sowohl hormonell als auch von meiner Dermatillomanie bedingt, dem zwanghaften Anfassen meiner Haut. Antibiotika hätten für mich gar nicht funktionieren können, und haben es auch früher nicht. Ich glaube aber nicht, dass eine durchschnittliche künstliche Intelligenz das in der Pflege meinerHaut berücksichtigen könnte.“ Dr. Mahto erzählt außerdem, dass einige ihrer Patient:innen von solchen Services relativ niedrig konzentrierte Produkte verschrieben bekamen. Die freiberufliche Beauty-Redakteurin Amanda* machte deswegen eine enttäuschende Erfahrung mit Tretinoin gegen ihre Falten. „Obwohl ich die Creme konsequent drei Monate lang auftrug, sah ich danach keinen Unterschied“, sagt sie. „Ich würde den Service nicht nochmal abonnieren.“