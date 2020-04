Dermatillomanie: Tipps, wie du aufhörst, dein Gesicht ständig anzufassen

Als Folge meiner Angststörung kratze und picke ich aggressiv an meiner Haut. Diesen zwanghaften Drang kennen viele wahrscheinlich eher unter seinem Fachbegriff Dermatillomanie oder der englischen Bezeichnung Skin Picking Disorder. Oft habe ich das unangenehme Gefühl, ich muss mein Gesicht anfassen, aber häufig merke ich nicht einmal, dass ich an meiner Haut herumpicke. Täglich zupfe und kratze ich mich so sehr an der Stirn, am Kiefer oder am Rücken, bis meine Haut dort sogar anfängt zu bluten. Ich reibe und ziehe an der Haut meiner Lippen, bis es wehtut und ich heiße Lebensmittel kaum noch zu mir nehmen kann. Dieses Verhalten kann ich kaum unterdrücken.