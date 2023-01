7 gute Neujahrsvorsätze für deine Hautpflege 2023

Um einem Pickel den Garaus zu machen, investiere stattdessen in ein Mittel mit Salicylsäure – wie zum Beispiel das CeraVe Anti-Unreinheiten Gel (11,59 € via Shop Apotheke), das die Haut chemisch peelt und gleichzeitig Entzündungen besänftigt. Kombiniere es mit einem Pickel-Patch wie den Drying Patches von Mario Badescu (19,25 € via Beauty Bay) oder den COSRX Master Patches (5,95 € via dm), damit du dich selbst stärker davon abhältst, weiter an den Unreinheiten rumzufummeln.