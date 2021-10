Ich hatte das Gefühl, die dicke Community zu enttäuschen, als ich abnahm

Noch dazu, erklärt mir Dr. Larmie, gibt es keine eindeutigen Indizien dafür, dass jede Form von Gewichtsverlust – ob nun über verschreibungspflichtige Medikamente oder anderweitig – die körperliche Gesundheit verbessert. „Lifestyle-Veränderungen können zwar die Gesundheit verbessern, aber das ist unabhängig vom Gewichtsverlust an sich“, betont Dr. Larmie. „Zum Beispiel durch intuitives Essen oder das HAES-Prinzip (‘health at every size’, also ‘Gesundheit mit jedem Gewicht’).“