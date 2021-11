Vaginisme : on a minimisé ma douleur pendant des années

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, je suis passée de médecin en médecin. Les résultats de chaque visite étaient presque toujours les mêmes : un amalgame de regards perplexes et de mentions "rien de physiquement anormal". Le fait d'être obligée de raconter mon histoire à tant de personnes qui ne semblaient pas avoir de réponses m'a rendue de plus en plus honteuse de mon état - comme si c'était ma faute ou que j'inventais tout. Surtout parce qu'à chaque fois que j'allais chez le médecin, on me faisait passer un test de chlamydia . Je restais assise là, à me dire : Je ne peux même pas faire l'amour et encore moins attraper une IST. Me croyez-vous pas ?