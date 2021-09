Comment peut-on ne toujours pas savoir ce qui cause l’endométriose ?

Puis, en 2018, on m'a diagnostiqué l' endométriose - une maladie qui, comme me l'a appris depuis le Dr Mathew Leonardi , chirurgien gynécologue à l'université McMaster au Canada et doctorant à l'université de Sydney en Australie, peut être "aussi grave que le cancer". Le processus d'obtention de ces diagnostics a été décourageant, torturant et humiliant. Je me souviens très clairement du jour où tout a commencé : le 17 novembre 2009. J'étais assise dans le service des urgences de Sydney, recroquevillée sur moi-même, en proie à la douleur, me demandant ce qui avait bien pu m'arriver. Je ne me rendais pas compte, à l'époque, du nombre de fois où j'allais être confrontée à cette situation avant d'avoir des réponses.