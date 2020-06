"J'avais 13 ans quand je suis tombée malade, et je ne me suis jamais remise", explique Georgie Wileman, une photographe de 30 ans basée à Brooklyn. "Je me suis battue, j'ai tout fait pour vivre une vie normale entre les trajets en ambulance et les séjours à l'hôpital. J'ai dû me déplacer en fauteuil roulant à cause de la douleur et de la fatigue... et pourtant, ce n'est qu'à l'âge de 26 ans que j'ai été diagnostiquée".

Le diagnostic ? L'endométriose, une maladie dans laquelle un tissu similaire à la muqueuse utérine se développe dans d'autres parties du corps - généralement à l'extérieur de l'utérus et des organes voisins. Pendant les règles, ce tissu agit comme la muqueuse utérine : il s'épaissit, se détache et saigne. Mais, comme il n'est pas réellement dans l'utérus, il ne peut pas quitter le corps. Par conséquent, l'endométriose - qui touche une personne sur dix née avec un utérus dans le monde - peut causer de violentes douleurs pelviennes, en particulier pendant les menstruations et pendant ou après les rapports sexuels. Cette maladie peut également provoquer des règles abondantes, des saignements ou des pertes entre les règles, une fatigue aiguë, des problèmes digestifs et, dans certains cas, des difficultés à concevoir.