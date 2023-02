Alles, was passierte, als ich die Pille nach 6 Jahren absetzte

Ich war 17, als ich mir die Pille verschreiben ließ, ohne wirklich zu wissen, was sie in meinem Körper bewirken würde. Schon vorher hatte ich meine Freundinnen dabei beobachtet, wie sie in der Hofpause die Plastik-Blisterpackungen aus der Tasche zogen und sich eine der kleinen Pillen in den Mund warfen. Sie nahmen die Pille, weil sie Akne oder Sex hatten (oder auch beides). Als ich also meine erste ernste Beziehung mit einem Jungen hatte, war es ganz selbstverständlich, dass ich einen Termin bei meiner Gynäkologin buchte und selbst um die Pille bat.