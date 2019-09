So gefährlich ist es wirklich zu rauchen, wenn du mit der Pille verhütest

Es gibt aktuell keine Studie, die beweist, dass Shisharauchen und das Anwenden östrogenhaltiger Verhütung das Risiko für Blutgerinnsel und Herzinfarkte steigert. Das liegt allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit nur daran, dass sich die Studien zum Thema Rauchen und hormonelle Verhütung in der Regel auf Zigaretten konzentrieren. Was allerdings bekannt ist: Auch Wasserpfeifentabak enthält Nikotin. Das ist der chemische Bestandteil im Tabak, der abhängig macht. Somit birgt auch diese Form des Rauchens die gleichen Gesundheitsrisiken und hat wahrscheinlich auch die gleichen Risiken in Verbindung mit hormoneller Verhütung wie Zigaretten. Ob es nun wesentlich sicherer oder unsicherer ist, anstelle von Zigaretten Wasserpfeife zu rauchen, wenn du ein Verhütungsmittel mit Östrogen verwendest, ist unklar. Das gleiche gilt im Übrigen auch für E-Zigaretten, die ebenso Nikotin enthalten.