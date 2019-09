Bei Geschlechtskrankheiten denken viele zuerst an AIDS. „Ach, aber die Zeiten sind ja vorbei. Das war doch vor allem in den achtziger Jahren aktuell“, schiebt man den Gedankengang schnell von sich. Und das ist so auch erstmal nicht falsch, denn positive HIV-Erkrankungen treten, zumindest in westlichen Ländern, tatsächlich immer seltener auf. Während die HIV-Neuinfektionen 1985 noch bei geschätzten 6.000 Fällen pro Jahr lagen, hat sich die Statistik mit 3.000 Neuinfektionen pro Jahr zehn Jahre später immerhin um die Hälfte reduziert. Dafür ist unter anderem die umfangreiche Aufklärungspolitik der 1990er Jahre verantwortlich, an derer sich unsere Generation heute ein besseres Beispiel nehmen sollte. Denn während sich die Zahl der statistisch gemessenen Geschlechtskrankheiten über ein Jahrzehnt hinweg auf dem Rückzug befand, steigt die Kurve seit 2001 wieder an. Weltweit werden pro Jahr etwa 340 Millionen neue Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten bekannt, betroffen sind vor allem Männer und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren. Zwar steht AIDS heute nicht mehr an erster Stelle, aber dennoch gibt diese Entwicklung Anlass zur Sorge.