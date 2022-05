Reizdarmsyndrom – wie ich damit meinen Frieden schloss

Über das Reizdarmsyndrom zu sprechen und zu akzeptieren, dass es vielleicht nie ganz verschwinden wird, hat mir geholfen, den jahrzehntelangen Kreislauf von Essstörungen und Angstzuständen zu durchbrechen, der mein Leben einst beherrschte. Ich weiß jetzt, dass mehr zu meinen Darmproblemen beiträgt als die Menge an Zucker, die ich esse. Mit meinem widerspenstigen Darm Frieden zu schließen, war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Körperneutralität und Selbstakzeptanz. Es ist aber ein fortlaufender Prozess. Es gibt immer noch Tage, an denen ich an nichts anderes als meine Blähungen denke. Meistens entscheide ich mich jetzt aber für das, wodurch ich mich in der Gegenwart am wohlsten fühle, und nicht dafür, mich zu bestrafen, um ein Gesundheitsideal zu erreichen. Wenn ich ein Dessert mit meinen Lieben teile, heißt das nicht, dass ich mich nicht um meine Gesundheit kümmere. Wenn ich mich selbst mit Einschränkungen bestrafe, ändert sich vielleicht die Form meines Körpers, aber mein Leben wird dadurch nicht glücklicher oder sinnvoller.