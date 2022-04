Ich habe Angst, vor meinem:meiner Partner:in zu furzen – ist das normal?

Ob das auch für dich ein Problem darstellen könnte, hängt von deinen eigenen Werten ab. Wenn es dir selbst wichtig ist, immer die Fassung zu bewahren und keinerlei „anstößige“ Geräusche oder Gerüche von dir zu geben, ist das völlig in Ordnung! Vielleicht habt ihr ja beide das Gefühl, dies oder jenes nicht voreinander machen zu können. Du solltest dabei aber bedenken, dass die meisten Paare irgendwann bequemlicher werden und sich „fallen“ lassen. In den meisten Beziehungen ergibt sich das ganz von allein. Es ist zwar nicht unmöglich, diesen Schein auch langfristig zu bewahren, wenn ihr das so wollt; die meisten Paare fühlen sich aber irgendwann so wohl miteinander, dass sie sich durch und durch kennenlernen – mit Warzen, Fürzen und allem drumrum.