Fertilité : devrait-on congeler nos ovocytes ?

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cela se produit. Lors d'une récente excursion entre filles avant le deuxième confinement, la question de savoir s'il fallait ou non se lancer dans la congélation d'ovocytes était un sujet de conversation quotidien. Nous étions toutes les cinq au début de la trentaine, travaillant à plein temps dans nos carrières et, quel que soit notre statut relationnel, ni financièrement ni émotionnellement prêtes à fonder une famille. Rien d'étonnant quand on sait que l'âge moyen auquel les femmes et les hommes ont leur premier enfant a augmenté au cours des dernières décennies. Il existe de nombreuses explications à ce phénomène. Nous disposons de moyens de contraception qui nous donnent une autonomie de reproduction, les femmes sont désormais présentes dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail et, en général, nous nous prenons notre indépendance plus tard. Ce qui peut s'expliquer, du moins en partie, par le fait qu'un nombre record de jeunes vivent plus longtemps chez leurs parents parce que le coût de la vie, et notamment du logement, a augmenté de façon spectaculaire au-delà des salaires depuis une dizaine d'années. Dans ce contexte socio-économique, la congélation d'ovocytes est devenue incontournable dans plusieurs pays, car si l'âge adulte peut paraître différent pour les jeunes, la fécondité des hommes et des femmes continue de décliner avec l'âge . C'est pourquoi certains employeurs, en particulier les entreprises technologiques d'avenir comme Google, Facebook et Apple, proposent à leurs salarié·e·s cette procédure comme un "avantage".