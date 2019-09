11 wirklich coole Fakten über Zwillinge – die Sie sicher noch nicht kannten

In einem Artikel in der „New York Times“ schreibt Autorin Susan Dominus über die Siamesischen Zwillinge Krista and Tatiana Hogan, deren Köpfe über den Thalamus verbunden waren. Der Thalamus ist der Teil des Gehirns, der wie eine “neuronale Schaltzentrale” funktioniert. Wissenschaftler vermuten, dass diese Verbindung der beiden Babys der Grund dafür ist, dass die Hogan Schwestern die gleiche Tast- und Sinnesempfindung haben und warum sie wissen, was die jeweils andere denkt. Für ihren Artikel hat Dominus viel Zeit mit den Zwillingen verbracht und hat unter anderem diese unglaubliche Beobachtung gemacht: