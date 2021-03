Der Nageltrend für den Frühling: Schachbrettmuster in allen Variationen

Das Trendmuster ist cooler als adrettes Gingham oder schottisches Plaid. Außerdem ist es ein wenig edgy und weckt Erinnerungen an unsere geliebten Vans aus den frühen 00ern. Zudem erinnert es auch an Rennflaggen aus dem Motorsport, wodurch es jedem Look automatisch auch einen sportlichen Touch verleiht. Warum also nicht auch unsere Nägel mit einem Schachbrettmuster beglücken?