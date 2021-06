Une profiloplastie médicale m’a redonné confiance en moi

En termes simples, l'harmonisation du profil consiste à aider à rendre le profil du visage plus "aligné" et équilibré en injectant du filler dans l'une des zones suivantes : les lèvres, le nez, le front et le menton. Il s'agit souvent d'avancer les lèvres ou le menton pour faire paraître la zone du nez ou du front plus petite ou le cou plus allongé, comme dans mon cas. L'harmonisation du profil (ou profiloplastie médicale) est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Beaucoup d'entre nous examinent désormais leur visage dans son ensemble, plutôt que de se focaliser sur des traits spécifiques. "Nous avons tendance à faire une fixation sur certaines parties de notre visage (généralement dès le plus jeune âge) et à décider que cette partie doit être corrigée ou améliorée", explique Taktouk. "De ce fait, nous ne sommes pas en mesure de prendre du recul et de voir notre visage dans son ensemble, et parfois les patients ne réalisent pas que le traitement d'une zone totalement différente peut créer une harmonie au niveau du visage".