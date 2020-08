“Naked Hair” : le nouveau mouvement des cheveux naturels

Deux ingrédients clés que Kendle a retirés de sa routine sont l'huile de coco et les silicones, tous deux couramment utilisés dans les produits pour cheveux naturels et qui peuvent créer une accumulation de substances indésirables. "Je n'ai réalisé que ces produits ne fonctionnaient pas pour moi que lorsque j'ai arrêté de les utiliser", dit-elle. "Ça a été une transformation". Depuis qu'elle a commencé à examiner ses cheveux plus attentivement, Kendle continue de les laisser "nus" chaque semaine et constate que cela lui permet de gagner du temps dans son emploi du temps chargé de créatrice de contenu à plein temps et de nouvelle maman. "C'est particulièrement libérateur maintenant que c'est l'été", dit-elle. " Ça m'a permis de gagner du temps et de ne me coiffer que si je shoote ou si je travaille ".