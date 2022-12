Das Gehirn ist erst mit 25 ausgereift – ist es komisch, Ältere zu daten?

Laut einer Studie der Saint James School of Medicine aus dem Jahr 2013 über die Reifung des Gehirns „ist bekannt, dass das Gehirn einen ‚Neuverdrahtungsprozess‘ durchläuft, der erst im Alter von etwa 25 Jahren abgeschlossen ist“. Die Studie erklärt, dass mit der Entwicklung des Gehirns das Myelin oder die weiße Substanz in den Frontallappen des Gehirns zunimmt. Mehr Myelin bedeutet eine bessere neurologische Verschaltung, die einen besseren Informationsfluss zwischen den Gehirnregionen ermöglicht. Das wirkt sich besonders auf Dinge wie Impulskontrolle, Problemlösungsskills und die Fähigkeit aus, kurzfristige Belohnungen mit langfristigen Zielen in ein Gleichgewicht zu bringen. „Der präfrontale Kortex, der rationale Teil unseres Gehirns, ist eine der letzten Hirnregionen, die ihre Reifung erreichen, was einen Großteil der Verhaltensunreife erklärt, die so oft mit Jugendlichen in Verbindung gebracht wird“, sagt die Psychotherapeutin Helen Burke-Smith , die nicht an der Studie beteiligt war.