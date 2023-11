Wie sich Dating nach einer missbräuchlichen Beziehung anfühlt

Meine Erfahrungen haben meine Beziehung zu körperlicher und emotionaler Intimität auf eine Art geformt, die manche vielleicht überraschen dürfte. Intimität macht mir keine Angst, und ich breche auch nicht in Tränen aus, weil sie mich an meine dunkle Vergangenheit erinnert. Stattdessen betrachte ich Intimität als etwas, was nicht völlig mir gehört. Meistens fühle ich mich nach den ersten paar Monaten schon nicht mehr so stark zu meinen Partnern hingezogen. Ich tendiere dazu, mich mehr darauf zu fokussieren, was er will – nicht darauf, was ich will. So, als würde ich schauspielern und so tun, als sei ich jemand anderes, um es hinter mich zu bringen.