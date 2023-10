Kann eine Hypnose meine Flugangst heilen? Ich habe es getestet

Auf Lydias Rat hin zog ich mir am Tag der Reise ein schönes Outfit an, gönnte mir am Flughafen etwas Nettes zu essen, schlenderte durch die Shops und gestaltete den ganzen Aufenthalt da so angenehm wie möglich. Tatsächlich war der Flughafen selbst aber ja nie mein Problem. Dann war es an der Zeit, mich in den Flieger zu setzen. Leider hatte der Flug letztlich über eine Stunde Verspätung, während der wir einfach auf dem Rollfeld rumsaßen und mir immer heißer wurde, weil mich die zahlreichen schreienden Babys vor und hinter mir komplett überstimulierten. Es war schwer, meinen Geist zu fokussieren. Mit der Hilfe meiner Noise-Cancelling-Kopfhörer, meiner speziell für diesen Flug zusammengestellten Playlist, einer klopfenden Bewegung auf mein Schlüsselbein und tiefes Ein- und Ausatmen während des Starts blieb ich aber doch relativ ruhig.