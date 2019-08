Flugangst? Diese 13 Tipps könnten dir helfen

Weihe Mitreisende ein

Natürlich hast du am Ende die sorgenvollen Gedanken. Du fühlst das beklemmende Gefühl in der Brust. Du hast das flaue Gefühl im Magen. Und du hast die Panikattacke. Aber das heißt noch lange nicht, dass du da komplett allein durch musst.Wenn du mit einer Person verreist, die du gut kennst, weihe sie vorher ein. Erzähl ihr, was in dir vorgeht und was sie dir im Fall der Fälle machen soll. Vielleicht hilft es dir, einfach nur Händchen zu halten und deiner Freundin oder deinem Freund in die Augen zu schauen, wenn es beim Anflug im Bauch kribbelt. Vielleicht hilft es dir, gemeinsam deine positive Affirmation aufzusagen. Vielleicht willst du auch in Ruhe gelassen werden, sobald ihr abhebt. Was es auch ist, kommuniziere es vor der Reise.Solltest du allein fliegen (Respekt!), kannst du auch eine Flugbegleiterin oder einen Flugbegleiter einweihen. Die sind meist sehr verständnisvoll und haben vielleicht noch einen Tipp für dich. Mich beruhigt es auch, in die Gesichter der Crew zu schauen: Wenn ich mal ein komisches Geräusch höre oder wir uns auf einmal anschnallen sollen und die Flugbegleiter*innen lächeln immer noch freundlich und sehen entspannt aus, denke ich, dass schon alles in Ordnung sein wird.