Nichts ist schöner, als dem Alltag mit einem Film zwei Stunden lang zu entfliehen. Manche Filme inspirieren einen allerdings tatsächlich zum Reisen. In ihnen siehst du Teile der Welt, die du noch nie zuvor gesehen hast und von denen du dir nicht einmal erträumt hättest, sie mal zu entdecken. Wenn du den Darsteller*innen dabei zusiehst, wie sie da draußen Abenteuer erleben, fragst du dich vielleicht auch, wieso du eigentlich immer noch zu Hause sitzt. Traumstrände auf griechischen Inseln (danke, Mamma Mia!), ein italienisches Ferienhaus vor Florenz (Unter der Sonne der Toskana, natürlich) oder eine Karaokebar in Tokio (Lost in Translation, was sonst) wären schließlich auch ganz schöne Ideen.