Hast du ein gutes Bauchgefühl – oder bist du einfach nur unsicher?

Wenn es dich je nervt, dass du deiner inneren Stimme nicht früher zugehört hast, solltest du daran denken, dass dein Instinkt durch gelebte Erfahrungen und ein stärkeres Vertrauen in dich selbst immer schärfer wird – und das dauert eben seine Zeit. Wenn du Angst davor hast, in einer Beziehung betrogen zu werden, sobald du deinem Partner oder deiner Partnerin den Rücken zuwendest, behalte im Kopf, dass es nicht automatisch so passieren muss, bloß weil du es befürchtest. Aber ganz egal, ob du nur unsicher oder doch intuitiv bist: Es ist entscheidend für dein Wohlbefinden, in dich hineinzuhören und darüber nachzudenken, woher deine Gedanken eigentlich kommen. Immerhin kannst du nicht nach jedem Untreue-Traum direkt Schluss machen. Genauso wenig, wie du nach einem Traum, in dem du fliegen konntest, am nächsten Morgen vom Dach hüpfen solltest.