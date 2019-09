Sei auf alles vorbereitet

Das Anzapfen der eigenen außersinnlichen Wahrnehmung ist ein bisschen so wie das Einstellen eines Radios, sagt Barnum: „Du wirst eine Menge Störgeräusche wahrnehmen, vor allem am Anfang.“ Mit anderen Worten: Nicht alles, was du beim Üben „empfängst“, ergibt auch einen Sinn. Noch einmal: Vertraue dir einfach und vertraue darauf, dass das, was du empfängst, sei es ein Bild oder ein triviales Objekt oder auch nur ein Vorname, etwas bedeutet und eine Überlegung wert ist. Und sei nicht überrascht, wenn du auch ein paar negative Energien wahrnimmst beim Üben, warnt Barnum: „Wenn du total offen bist und versuchst, mit der anderen Seite zu kommunizieren, bist du auch total offen für alles Negative, das hereinkommen kann.“ In ihrer eigenen Arbeit als Medium führt Barnum ihren Radiovergleich noch etwas weiter. Sie beschreibt das als Maßnahme, mit der sie sich selbst vor negativen Einflüssen schützt: „Ich lasse es einfach durchlaufen … direkt durch mich hindurch, und lasse es dorthin fließen, wo es dann eben hinmuss.“



Es soll Spaß machen!

Barnum beendet unser Gespräch mit einem letzten Rat und der ist auch der einfachste: „Es soll Spaß machen. Es soll keine harte Arbeit sein.“ Hellseherische Fähigkeiten entwickeln sich nicht über Nacht, sei also nicht frustriert. Die Entwicklung unserer Intuition sollte ganz natürlich zur Selbstfindung führen, und das wird nicht passieren, solange du das Gefühl hast, dass du dich jeden Tag aufs Neue zum Üben zwingen musst. "Wenn es so weit geht, dass es dir schwerfällt und du deswegen nur noch gestresst bist, lass los … Lass es an dem Tag einfach sein“, sagt Barnum. Wenn dir das Üben überhaupt keinen Spaß macht, solltest du vielleicht noch mal überlegen, warum du das überhaupt tust. Denn nach Barnum „sollte es eine natürliche Bereicherung deiner selbst sein“. Gehe in dich, erinnere dich daran, warum du überhaupt damit angefangen hast, und nimm es nicht so ernst.