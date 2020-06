Manche Menschen greifen aktuell auch zu Parfümen, um ein Gefühl der Kontrolle in diesen unbeständigen Zeiten zu erlangen. Nachdem sie 15 Jahre als Grafikdesignerin für ein Bauunternehmen gearbeitet hat (es war ihr erster Job nach der Uni), wurde Sari Sam letzten Monat gefeuert – etwa zu der Zeit als sie Urlaub für ihren Trip nach Kambodscha beantragen wollte. „Ich kaufe mir jedes Jahr zu dieser Zeit ein neues Parfüm, denn das ist die Zeit, in der ich mich auf meinen Sommerurlaub vorbereite. Trotz allem wollte ich mein Ritual dieses Jahr nicht wegfallen lassen“, erzählt Sam. „Ich habe jetzt keinen Job mehr. Aber wenn ich am Morgen mein Parfüm aufsprühe, in mitten dieser schwierigen Zeit, erinnert mich das an die Routine, die ich vor ein paar Monaten noch hatte, als ich täglich ins Büro fuhr – und das hilft mir irgendwie.“ Ihr neues Parfüm ist ein luftiger, zitroniger Duft, der bei ihr direkt für gute Laune sorgt und ihr dabei hilft, produktiv zu sein. „Wir alle versuchen im Moment, ein kleines bisschen Sonnenschein zu finden.“