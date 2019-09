Die Lieblings-Beautymarke der Victoria's Secret Engel launcht eine Duftlinie

Das Geheimnis heißt RAAW und ist eine organische und vegane Beauty-Marke aus Dänemark. Und neben hautheilender Naturpflege launcht RAAW am 23.11. eine Duftlinie. Von High-End-Duftkerzen, Unisex-Bio-Parfums und natürlichen Diffusern ist alles dabei. Hergestellt aus natürlichen Ölen und aus Zuckerrohr gewonnenem Bio-Alkohol, reichen die Duftnoten von Mandarine bis Vanille. Und in Zeiten, in denen das Badezimmer als Statussymbol gilt, ist es nicht unwichtig zu vermerken, dass die Verpackungen großartig aussehen.