Da werden die hochpreisigen und stylischen Cremes und Tiegelchen auf Marmorplatten arrangiert. Daneben ein einsames Ginkoblatt in einem Apothekenfläschchen, das Toilettenpapier verschwindet in handgeknpüften Strohkörben aus dem Senegal. Die selbst gebauten Regale aus groben Treibholz beherbergen Drahtkörbe aus Kupfer, in denen, ordentlich aufgerollt, die Handtücher aus französischem Frottée untergebracht sind. Natürlich darf neben der Aesop Handseife die italienische Zahnpasta von Marvis nicht fehlen, in der Metalltube versteht sich. Vor dem Fenster baumeln kleine Sukkulenten in ihren Metallquadern vor sich hin und sehen einfach gut aus, während die Duftkerze von Diptique den Raum in einen olfaktorischen, aber natürlich ganz subtilen Traum von Zedernholz und Feigen taucht.