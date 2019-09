Der Victoria's Secret Countdown läuft. Am 28. November geht es wieder himmlisch zu, wenn die Engel samt Flügeln in Shanghai über den Catwalk laufen. Von der diesjährigen Kooperation mit der Megamarke Balmain erwarten wir uns Nieten und Glamour im Überfluss. Denn nicht ohne Grund ist die Modemarke der Liebling der Kardashians. Ein erstes Imagevideo verrät jetzt schon, dass unsere Erwartungen höchstwahrscheinlich nicht enttäuscht werden. Und die von Kim und Kylie sicher auch nicht. It's a match!