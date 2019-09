Das Thema der Met Gala 2018 wurde endlich bekanntgegeben. Am ersten Montag im Mai 2018 werden die Promis und Models sich in Kreationen zum Motto „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“ (z.Dt. „Himmlische Körper: Mode und katholische Vorstellung“) werfen, um die Eröffnung der Mode-Ausstellung im Metropolitan Museum in New York zu zelebrieren. Das durchaus kontroverse Motto soll „einen Dialog zwischen der Mode und den Meisterstücken der religiösen Kunst des Museums“ anregen. Neben Vogue-Chefin und Schirmherrin der Gala Anna Wintour , werden im kommenden Jahr die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, Designerin Donatella Versace und Popstar und Fashion-Ikone Rihanna Co-Gastgeber werden. Letztere überraschte in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren Outfits und wird sicherlich frischen Wind in das Event bringen.