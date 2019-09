Die aufregendsten Beautylooks der Met Gala 2017

Blondierte Augenbrauen, lilafarbene Lippen, farbige Kontaktlinsen. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Klingt alles zugegebenermaßen erst mal seltsam, passierte aber bereits alles auf dem roten Teppich der Met Gala. Das jährlich in New York stattfindende Event ist die ultimative Gelegenheit für alle Promis, stylingtechnisch mal richtig aufzudrehen. Und auch dieses Jahr war keine Ausnahme.