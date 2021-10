7 neue, sinnliche Parfums, die dir Lust auf Herbst machen

Vielleicht liegt es daran, dass ich vom Sternzeichen Waage bin und der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist, aber: Meiner Meinung nach gibt es keine bessere Zeit, um nach einem neuen Parfum zu shoppen. Im Herbst geht es schließlich ohnehin schon sehr stark um Düfte – um den Geruch von einem Lagerfeuer an einem kalten Abend, von frischem Regen, von heißem Kaffee, von einem Spaziergang im Wald oder von Pumpkin Spice Latte.Von Essen und Trinken bis hin zu unserem Bad-Ritual: Wir nutzen Düfte, um Alltägliches zu romantisieren; im Herbst ist das nicht anders. Und nach dem Jahr, das wir hinter uns haben, verlassen wir uns umso lieber auf die stimmungsverändernde Macht der Gerüche: Ein Spritzer Parfum vor dem Weg ins Büro verleiht dir Frische für den Tag, und wenn du deine Liebsten umarmst, wird dir direkt warm ums Herz, wenn du deren ganz eigenen Duft erschnupperst.Während wir unsere Sandalen und Kleider allmählich in der hintersten Schrankecke verstauen, ist es an der Zeit, unsere frischen, süßen Sommerdüfte gegen etwas einzutauschen, was den dunkleren Tagen und kalten Nächten des Herbstes besser entspricht. Schwer und moschuslastig, süß und würzig oder erdig-grün – in unserer kleinen Herbst-Parfum-Auslese ist für jeden Geschmack was dabei. Scroll dich durch!Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.