Es gibt diese Menschen, die, egal was sie tun, immer gut riechen. Man hat das Gefühl, man könnte ihnen direkt nach dem härtesten Power-Workout auflauern und sie würden noch immer nach frischen Blumenfeldern und Meeresbrisen oder Sandelholz und Orangenblüten duften. Nun sammelt man also allen Mut zusammen, macht ein Kompliment und fragt nach dem Parfum. Im Idealfall bekommt man konkrete Informationen und probiert es an sich selbst aus,